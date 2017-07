Ontwikkelaars wekken 'Oracle-vrij' OmniOS weer tot leven

Ontwikkelaars hebben zich ontfermd over OmniOS, een distributie die gebaseerd is op Illumos, dat op zijn beurt is afgeleid van OpenSolaris. In april staakte het bedrijf OmniTI de ontwikkeling van het OS, in de hoop dat de opensourcecommunity ermee verder zou gaan.

De ontwikkelaars hebben met hulp van het Integrated System Laboratory van de ETH Zurich de OmniOS-repos geforked en bugfixes en beveiligingsupdates doorgevoerd, die zijn verschenen na de laatste release van OmniOS, versie r151022. Ze behouden het schema voor versienummers en brengen hun release dan ook uit als OmniOSce r151022h.

Het doel van de ontwikkelaars is om elke 26 weken een nieuwe stabiele release uit te brengen en indien nodig wekelijks updates van de stable-release te publiceren. Ze werken nu al aan versie r151024. OmniOS is een distributie die gebaseerd is op Illumos, een open communityfork van OpenSolaris. Oracle liet de ontwikkeling van die opensourceversie van het op Unix gebaseerde Solaris vanaf 2010 doodbloeden, tot onvrede van veel gebruikers en ontwikkelaars.

Een van de ontevreden bedrijven was OmniTI dat een belangrijk deel van zijn zaken had opgebouwd rond OpenSolaris. OmniTI begon daarom vijf jaar geleden met de ontwikkeling van zijn eigen distributie. In april van dit jaar zag het bedrijf zich genoodzaakt te stoppen, wegens gebrek aan communityparticipatie, schreef The Register destijds.