Multiplayer-mod Just Cause 3 komt volgende week uit op Steam

De door fans gemaakte multiplayer-mod voor Just Cause 3 komt op 20 juli uit via Steam. Sinds begin dit jaar is de mod al speelbaar als bčta. Met de mod kunnen spelers hun eigen gamemodes maken en met maximaal honderd mensen tegelijk spelen op een server.

Just Case 3: Multiplayer Mod is sinds eind 2015 in de maak door Nanos. Net als de bèta zal de definitieve versie gratis beschikbaar worden gesteld. Versie 1.0 komt uit op Steam als dlc voor de originele game. De ontwikkelaars hebben een lijst online gezet met veelgestelde vragen over de mod.

Versie 1.0 van de multiplayer-mod bevat geen Achievements, maar die worden met een update in versie 1.1 toegevoegd, zeggen de ontwikkelaars. Ook hebben alle spelers voorlopig dezelfde skin, maar met een latere update moet het mogelijk worden het uiterlijk aan te passen.

Just Cause 3 kwam eind 2015 uit. Het spel heeft zelf geen multiplayer. Datzelfde was het geval bij Just Cause 2 en ook voor die game werd een multiplayer-mod ontwikkeld. De hoofdontwikkelaar van die mod is in dienst genomen door Just Cause-studio Avalanche. Het team dat de mod voor Just Cause 3 heeft gemaakt bestaat uit andere ontwikkelaars.