WhatsApp laat Android-gebruikers alle bestandstypes naar elkaar sturen

WhatsApp is begonnen met het uitbrengen van een update die gebruikers in staat stelt om alle bestandstypes te sturen naar contacten. De functionaliteit is toegevoegd aan de meest recente versie van WhatsApp voor Android. In de iOS-versie zit de functionaliteit nog niet.

In de Play Store meldt WhatsApp bij de release notes dat het versturen van documenten is toegevoegd. WhatsApp is al langer bezig met het verbeteren van de functionaliteit; in juni meldden sommige gebruikers al dat zij bestanden konden sturen.

De Document-knop in het deelmenu van WhatsApp is niet nieuw, maar eerder was het daarmee alleen mogelijk om bepaalde bestandstypes zoals pdf's en tekstbestanden te versturen. Nu kunnen alle bestanden verstuurd worden, zoals apk's en zip-bestanden.

Ook maakt de functie het mogelijk om foto's te versturen zonder compressie. Als gebruikers een foto delen op de gebruikelijke manier, wordt deze automatisch verkleind. Door het jpg-bestand te selecteren en te versturen als bestand, blijft het originele formaat behouden.

De iOS-versie van WhatsApp ondersteunt het sturen van bestanden nog niet. Er is wel een optie om te kiezen voor het sturen van documenten, maar vervolgens kan er alleen gekozen worden voor bijvoorbeeld iCloud of Google Drive.

Volgens eerdere berichtgeving van XDA Developers geldt er een maximale bestandsgrootte van 100MB bij Android, 64MB bij de webversie van WhatsApp en 128MB bij iOS.