Door Sander van Voorst, vrijdag 20 januari 2017 17:55

Verschillende beveiligingsexperts hebben in een gezamenlijk artikel kritiek geuit aan de berichtgeving van The Guardian over een vermeende 'backdoor' in WhatsApp. Zij vinden dat de krant onverantwoordelijk heeft gehandeld door deze term te gebruiken.

De experts, waaronder bekende namen als Matthew Green, Bruce Schneier en Jonathan Zdziarski, vragen de krant het stuk dan ook terug te trekken. De kwetsbaarheid in WhatsApp is volgens de ondertekenaars van het artikel niet te omschrijven als een backdoor. Zij omschrijven deze zelf als een ontwerpkeuze van WhatsApp, iets dat het bedrijf bij de publicatie aan het artikel ook al liet weten. Het lek is bovendien moeilijk te misbruiken.

Door de publicatie met de term 'backdoor' zou de krant voor veel verwarring hebben gezorgd, bijvoorbeeld onder journalisten, activisten en burgers. De beveiligingsexperts stellen dat er discussie kan zijn over de keuze van WhatsApp om gebruikers niet te waarschuwen voordat niet verzonden berichten alsnog verstuurd worden. De keuze zou echter te verdedigen zijn. Ook Frederic Jacobs, die werkte aan het Signal-protocol dat aan WhatsApp ten grondslag ligt, schrijft dat het een 'redelijke keuze' of trade-off is, die vaker op het gebied van beveiliging moet worden gemaakt.

De beveiligde chatapp Signal kiest er bijvoorbeeld voor om gebruikers te waarschuwen als niet verzonden berichten aan een persoon worden afgeleverd diens beveiligingssleutels zijn veranderd. Hierover zeggen de experts dat gebruiksgemak en de mogelijkheid om met een grote groep mensen te communiceren een grote rol spelen. Het toevoegen van een waarschuwing in WhatsApp zou er niet voor zorgen dat gebruikers veiliger worden, maar juist dat zij bijvoorbeeld overgaan naar een onveilige variant zonder waarschuwingen zoals sms.

De kwetsbaarheid die door The Guardian als 'backdoor' was aangemerkt, is ontdekt door beveiligingsonderzoeker Tobias Boelter. Daarbij gaat het erom dat WhatsApp voor niet verstuurde berichten, bijvoorbeeld omdat de ontvanger offline is, nieuwe sleutels aanmaakt en de berichten alsnog aflevert. Dit zou door een aanvaller gebruikt kunnen worden om de inhoud van berichten te achterhalen, onder andere door zich als de ontvanger voor te doen via spoofing. The Guardian heeft na de publicatie van zijn artikel enige wijzigingen voorgenomen en de term 'backdoor' verwijderd.