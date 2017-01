Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 13 januari 2017 13:46, 54 reacties • Feedback

WhatsApp heeft in een april 2016 aangedragen kwetsbaarheid nog altijd niet verholpen, constateert The Guardian op basis van een melding van een beveiligingsonderzoeker. Via de kwetsbaarheid zijn berichten in theorie in te zien door derden. Volgens de dienst is de zwakte by design.

De kwetsbaarheid werd in april 2016 aangekaart door beveiligingsonderzoeker Tobias Boelter. Hij constateerde dat er een zwakheid zit in de end-to-endencryptie van WhatsApp. Als een bericht van een gebruiker namelijk niet verzonden wordt, bijvoorbeeld omdat deze offline is, zal WhatsApp het toch versturen en daarbij forceert het de encryptie met een nieuwe sleutel. Pas nadat het bericht bij de ontvanger aankomt, krijgt deze de melding dat de encryptiesleutel gewijzigd is.

Dit maakt misbruik mogelijk volgens Boelter, die het voorbeeld geeft van het verzenden van twee berichten achter elkaar, waarbij het tweede niet aankomt doordat de ontvanger offline is of doordat de WhatsApp-server het bericht niet doorstuurt. Het eerste bericht komt gewoon via het versleutelde kanaal aan bij de daadwerkelijke ontvanger op basis van diens publieke sleutel. In de tussentijd kan een aanvaller het telefoonnummer van de ontvanger registreren via bijvoorbeeld spoofing. WhatsApp zal het tweede bericht dan automatisch naar de aanvaller sturen op basis van de nieuwe encryptiesleutel die de dienst genereert. Pas na ontvangst ziet de verzender dat zijn bericht is aangekomen bij iemand waarbij de beveiligingscode is veranderd.

Tegenover The Guardian stelt Boelter dat het wijzigen van de encryptiesleutels bijvoorbeeld overheidsdiensten in staat stelt om berichten op te vragen bij WhatsApp, ook op grote schaal. "De WhatsApp-server kan berichten forwarden zonder aan te geven dat ze door de ontvanger zijn ontvangen. Door gebruik te maken van de retransmission-kwetsbaarheid kan de WhatsApp-server een transcriptie krijgen van een hele conversatie, niet alleen een enkel bericht."

WhatsApp liet vorig jaar al weten op de hoogte te zijn van de kwetsbaarheid, maar nog niet bezig te zijn om deze te verhelpen. De dienst liet weten dat dit wellicht in de toekomst nog gebeurt, maar bijna een jaar na dato is dat dus nog altijd niet gedaan.

De beveiliging van de chatdienst is gebaseerd op het Signal-protocol van Open Whisper Systems. De Signal-app van die organisatie bevat het probleem niet. De app constateert dat de sleutel veranderd is en geeft het bericht dan niet door. Tegen The Guardian geeft WhatsApp aan er zeker van te willen zijn dat berichten hoe dan ook aankomen, ook als beveiligingscodes veranderen. "In veel delen van de wereld veranderen mensen regelmatig van telefoon en simkaart." De dienst wijst erop dat gebruikers bij de beveiligingsinstellingen kunnen aangeven dat ze een melding ontvangen als een contact van beveiligingscode wisselt.