Door Joris Jansen, maandag 20 februari 2017 20:24, 58 reacties • Feedback

Whatsapp gaat WhatsApp Status uitbrengen, een update waarmee gebruikers in de berichtenapp hun status kunnen weergeven door middel van foto's en video's die na 24 uur weer automatisch verdwijnen. Ook deze statusupdates maken gebruik van end-to-end-encryptie.

De update van de statusfunctie wordt al uitgerold en komt uiterlijk vrijdag voor iedereen beschikbaar, zo heeft Whatsapp bekendgemaakt. Gebruikers kunnen hun status weergeven door middel van foto's en video's, inclusief bijvoorbeeld smileys, teksten, tekeningen en animated gifs. Daarmee is WhatsApp Status in zekere zin een kloon van Snapchat Verhalen en Instagram Stories. Het nieuwe WhatsApp Status komt beschikbaar in de menubalk en niet in de tab Contacten.

In november vorig jaar werd de nieuwe statusfunctie van Whatsapp al getest. In juni was er al een gerucht dat WhatsApp vermoedelijk ondersteuning zou krijgen voor animated gifs. In een changelog van een testversie voor iOS waren toen al diverse verwijzingen te vinden voor de nieuwe functie.

Vrijdag bestaat Whatspp acht jaar. Gaandeweg is de berichtenapp steeds uitgebreider geworden met nieuwe features, zoals videobellen, dat vorig jaar werd geïntroduceerd. In 2014 werd end-to-end-encryptie geïntroduceerd.