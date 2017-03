Door Sander van Voorst, woensdag 29 maart 2017 11:22, 55 reacties • Feedback

WhatsApp heeft een Nederlands bedrijf gesommeerd om te stoppen met het gebruik van zijn dienst voor het aanbieden van klantenservice. De Facebook-dochter verbiedt bedrijven om de chatdienst voor zakelijke doeleinden in te zetten.

Het bedrijf LiveChat Service, dat klantcontact voor bedrijven verzorgt, publiceert een mededeling op zijn site waarin het aankondigt met WhatsApp te stoppen. De beslissing is het gevolg van een cease and desist-brief, waarin WhatsApp het bedrijf vraagt met de activiteit te stoppen. Als onderdeel van de dienstverlening bood het Nederlandse bedrijf de mogelijkheid om klanten via WhatsApp te woord te staan.

In de brief claimt WhatsApp dat LiveChat Service inbreuk heeft gemaakt op zijn voorwaarden, waarin bijvoorbeeld is vastgelegd dat WhatsApp niet voor 'niet-persoonlijke' doeleinden gebruikt mag worden en dat er geen vergoeding voor de diensten van de Facebook-dochter gevraagd mag worden.

In zijn bericht stelt het Nederlandse bedrijf geen misbruik te hebben gemaakt van WhatsApp en wijst naar grote partijen die de chatdienst gebruiken door middel van 'gehackte platformen', waarmee berichten worden doorgestuurd naar een platform in plaats van naar een mobiele telefoon. Daarnaast beklaagt het bedrijf zich dat er geen zakelijke WhatsApp-dienst is.

Er gaan al langer geruchten dat WhatsApp bezig is met de ontwikkeling van een zakelijk platform. Persbureau Reuters claimde begin deze maand documenten ingezien te hebben waarin dergelijke plannen worden beschreven. Daarmee zou het bedrijf op zoek zijn naar een nieuwe bron van inkomsten. Het is niet de eerste keer dat WhatsApp in Nederland actie onderneemt tegen een bedrijf. Iets minder dan een jaar geleden werd de Utrechtste start-up Watermelon failliet verklaard, nadat WhatsApp het bedrijf had gevraagd zijn klantcommunicatiedienst te stoppen.