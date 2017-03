Door Julian Huijbregts, woensdag 29 maart 2017 11:11, 41 reacties • Feedback

Autofabrikant Skoda onthult zijn eerste elektrische studiemodel: de Vision E. Het concept is een suv-model met vijf deuren, dat autonoom kan rijden onder bepaalde omstandigheden. In 2025 wil Skoda vijf elektrische modellen in verschillende segmenten in zijn assortiment hebben.

De elektrische suv heeft volgens Skoda een vermogen van 225kW, een topsnelheid van 180km/u en een actieradius van maximaal 500km. Het Vision E-concept is 4,6 meter lang, 1,9 meter breed en 1,6 meter hoog. In de auto zitten twee twee elektromotoren, die alle vier de wielen aandrijven. Het vermogen over de voor- en achteras kan worden verdeeld om de rijeigenschappen te beïnvloeden.

Volgens Skoda kan de Vision E autonoom rijden op niveau 3. Dat wil zeggen dat de auto volledig zelfstandig kan rijden in files en dat er een autopilot-functie beschikbaar is voor snelwegen, waarbij de auto op de rijbaan wordt gehouden. Ook is de automatische piloot in staat om in te halen en te zoeken naar vrije parkeerplaatsen, om vervolgens zelfstandig in te parkeren.

Skoda toont het concept op de Shanghai Motor Show die van 19 tot en met 28 april plaatsvindt. Het merk zegt in 2025 vijf elektrische modellen in verschillende segmenten te zullen aanbieden. In 2019 komt Skoda met een hybride-uitvoering van zijn Superb-sedan en in 2020 komt het eerste productiemodel met volledig elektrische aandrijflijn op de markt. Skoda ontwikkelt de elektrische auto's op basis van het MEB-platform van de Volkswagen Group.