Audi heeft zijn plannen voor de ontwikkeling van volledig elektrische auto's verder toegelicht. In 2020 moeten er drie verschillende modellen op de markt zijn. Daarna moeten er elektrische varianten van meer series uitkomen.

Tijdens de jaarlijkse persconferentie van het merk zei Rupert Stadler, voorzitter van de raad van bestuur, dat Audi in de afgelopen drie jaar een team van zesduizend werknemers heeft opgeleid dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van de elektrische auto's. Ook zegt hij dat het merk betrokken is bij de ontwikkeling van een publiek snellaadnetwerk.

Daarnaast zet Audi een nieuwe dochteronderneming op voor de ontwikkeling van autonome auto's. Autonomous Intelligent Driving GmbH is gevestigd in München en werkt aan technieken die toegepast moeten worden in verschillende modellen van verschillende merken. Ook ziet Audi de technieken als een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van systemen voor autonoom transport, zoals robottaxi's. Audi zegt open te staan voor samenwerking met 'sterke partners' uit de auto- en techindustrie.

De eerste volledig elektrische Audi moet in 2018 uitkomen en zal een suv zijn die concurreert met Tesla's Model X. Een jaar later wordt de 'e-tron sportback' verwacht, wellicht een model dat lijkt op de A5- en A7-serie, om de concurrentie met de Tesla Model S aan te gaan. Wat het derde model is waar Audi aan werkt, is niet bekend.

Eind 2015 toonde het merk al een concept van zijn eerste volledig elektrische auto. De Audi e-tron Quattro Concept wordt tussen de Q7 en Q5 in gepositioneerd. Het model heeft een accu met capaciteit van 95kWh, goed voor een actieradius van ruim 500km. Drie elektromotoren leveren een totaal vermogen van 320kW, of 435pk. Er is een boostmodus aanwezig, waarmee gedurende korte tijd ruim 500pk en 800Nm koppel beschikbaar is. In deze stand duurt de sprint van 0-100km/u 4,6 seconden.

Audi e-tron Quattro Concept