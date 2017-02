Door Bauke Schievink, zaterdag 18 februari 2017 09:32, 11 reacties • Feedback

General Motors zou van plan zijn om volgend jaar een grote vloot zelfrijdende auto's de weg op te sturen. Dat doet de automaker naar verluidt met de Chevrolet Bolt, een volledig elektrische auto die voor consumenten nog nauwelijks verkrijgbaar is.

Dat stelt persbureau Reuters op basis van twee bronnen die bekend zouden zijn met de plannen. General Motors, eigenaar van automerk Chevrolet, zou van plan zijn om een grootschalige test te doen met zelfrijdende auto's. Al volgend jaar moeten er duizenden auto's op de weg zijn, dat het volgens de berichtgeving de grootste vloot aan zelfrijdende auto's tot nu toe zal maken.

Voor de test wordt de Bolt ingezet, een volledig elektrische auto die sinds kort op de markt is, al wordt de auto nog maar mondjesmaat geleverd in de Verenigde Staten. De duizenden voertuigen die volgend jaar beschikbaar komen voor het experiment zullen worden gebruikt door Lyft, vooral bekend als autodeeldienst. De zelfrijdende varianten van de Bolt zouden dus gebruikt kunnen worden om ritjes te boeken, al ontbreken de details nog over hoe de samenwerking tussen General Motors en Lyft precies in werking zal treden.

In Europa komt de Chevrolet Bolt op de markt als de Opel Ampera-e. De auto kende tijdens de ontwikkelfase veel belangstelling, vanwege het relatief grote bereik van de accu, dat ongeveer 400 kilometer bedraagt. Een zelfrijdende variant komt voorlopig nog niet op de markt.