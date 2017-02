Door Sander van Voorst, vrijdag 17 februari 2017 20:46, 0 reacties • Feedback

Beveiligingsbedrijf Kaspersky heeft een presentatie op de RSA-conferentie gehouden over de veiligheid van Android-apps voor auto's, waarmee bijvoorbeeld de deuren te openen zijn. De zeven onderzochte apps bleken verschillende beveiligingsproblemen te hebben.

De onderzoekers beschrijven hun bevindingen in een blogpost. Zij hebben populaire apps van verschillende autofabrikanten onderzocht, maar maken de identiteit van de fabrikanten niet bekend. Zij zeggen wel hun bevindingen met de bedrijven gedeeld te hebben. Zij keken onder andere naar bescherming tegen reverse engineering, controle op root-permissies en een integriteitscontrole op gewijzigde code.

Zij kwamen erachter dat geen van de onderzochte apps maatregelen neemt tegen reverse engineering, waardoor een kwaadwillende partij eenvoudig de code van de app kan onderzoeken en kwetsbaarheden kan vinden. Daarnaast ontberen alle apps een integriteitscontrole, waardoor eventueel aangepaste niet opgemerkt wordt. Volgens de onderzoekers zou een aanvaller bijvoorbeeld kwaadaardige code in een app kunnen injecteren en deze als legitieme app in de Play Store kunnen zetten.

Een controle of de telefoon rooted is, voeren de apps ook allemaal niet uit. Dat brengt risico's met zich mee, omdat malware op een telefoon met root-toegang veel schade kan aanrichten volgens de onderzoekers. Bovendien worden de wachtwoorden van de gebruiker in twee van de zeven gevallen onversleuteld opgeslagen. Ook bescherming tegen phishing door middel van een kwaadaardige overlay ontbreekt in alle gevallen.

Doordat dat apps bijvoorbeeld de autodeuren ontgrendelen of de motor kunnen starten, kan een kwaadwillende partij mogelijk veel schade aanrichten. De onderzoekers zeggen dat er tot nu toe nog geen malware ontdekt is die zich richt op autoapps. Het zou echter niet moeilijk zijn om malware te ontwikkelen die een configuratiebestand van een dergelijke app doorstuurt naar een command and control-server. Een verklaring voor de afwezigheid van dergelijke malware zou kunnen zijn dat het momenteel nog niet economisch interessant is om deze te ontwikkelen.



De bevindingen per app