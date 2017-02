Door Sander van Voorst, vrijdag 17 februari 2017 20:02, 3 reacties • Feedback

Het Chinese ZTE heeft bekendgemaakt te stoppen met de Kickstarter-campagne van zijn Hawkeye-telefoon. Dit toestel moest via oogbewegingen te besturen zijn en kon met een kleefhoesje aan de muur of een ander object geplakt worden.

Via een update op de crowdfundingsite meldt de fabrikant dat de beslissing om te stoppen voortkomt uit feedback van Kickstarter-gebruikers en zijn eigen community. Op het moment van schrijven heeft het project in 45 dagen iets meer dan 36.000 dollar van de benodigde 500.000 dollar opgehaald.

Ondanks dat het project is stopgezet, zegt ZTE dat het niet volledig voorbij is. Het overweegt een nieuw toestel met dezelfde twee functies uit te brengen. Dat toestel moet betere specs hebben dan het huidige model. ZTE had eerder al laten weten dat de specs wellicht niet aan de verwachtingen van gebruikers voldeden.

Het bedrijf presenteerde een prototype van de telefoon in januari. Het ging om een Android-toestel met een 5,5"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. De soc zou een Qualcomm Snapdragon 625 zijn, met acht op 14nm gemaakte Cortex A53-processors en een Adreno 506-gpu. Het werkgeheugen kwam neer op 3GB en de opslag bedroeg 32GB.

Het toestel was onderdeel van het zogenaamde 'Project CSX'. Dat richt zich op het ontwikkelen van een 'crowdsourced' telefoon, waarbij mogelijke backers van tevoren mogen stemmen op functies. De oogbesturing en het kleefhoesje kwamen daarbij als winnaars uit de bus, boven stock Android dat lange tijd op nummer één stond.