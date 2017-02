Door Arnoud Wokke, donderdag 16 februari 2017 13:55, 9 reacties • Feedback

De Chinese smartphonemaker ZTE presenteert binnen twee weken de eerste smartphone die 4g-snelheden aankan tot 1Gbit/s. Het ligt voor de hand dat de fabrikant gebruikmaakt van de Snapdragon 835-soc van Qualcomm, die een modem heeft die zulke snelheden aankan.

Om te benadrukken dat het om de eerste smartphone gaat die via 4g downloadsnelheden kan bereiken tot 1Gbit/s, noemt ZTE het vooralsnog de Gigabit Phone, meldt techsite Phonedog. Er is verder niets bekend over het toestel, waardoor het onbekend is wanneer het bijvoorbeeld verkrijgbaar zal zijn.

Het ligt voor de hand dat ZTE gebruikmaakt van de Qualcomm Snapdragon 835, omdat de Chinese maker vaker Qualcomm-socs in zijn toestellen stopt en het X16-modem in de 835 de snelheid van 1Gbit/s aankan. Het gerucht gaat dat Samsung voor zijn Galaxy S8 de hele eerste voorraad van Snapdragon 835's heeft opgekocht. Daardoor bestaat de kans dat de ZTE-telefoon later uitkomt.

ZTE kondigt de telefoon samen met nieuwe Blade-modellen aan op telecombeurs Mobile World Congress, die over anderhalve week begint in Barcelona. Een downloadsnelheid van 1Gbit/s via 4g is mogelijk door veel antennebanden te combineren via carrier aggregation. Daarvoor moet een provider wel veel frequenties hebben en vrij kunnen maken voor 4g. Momenteel is er nog geen provider ter wereld die dat aanbiedt, maar Vodafone wil dat in Nederland dit jaar gaan aanbieden. De modulatie gaat voor deze techniek naar 256-qam en daarnaast zet Vodafone 4x4 mimo in.

Een andere, niet-gerelateerde ZTE-telefoon