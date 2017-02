Door Sander van Voorst, maandag 6 februari 2017 15:42, 16 reacties • Feedback

Netgear heeft de draadloze hotspot Nighthawk M1 ge´ntroduceerd. Hij beschikt over 4g met een maximale downloadsnelheid van 1Gbit/s. Het apparaat is voorzien van een accu, waardoor het onderweg te gebruiken is. De mobiele router is vooralsnog alleen in AustraliŰ uitgebracht.

Het gaat bij de Nighthawk M1 om een 4x4-mimo-router die maximaal downloads van 1Gbit/s toestaat, zo blijkt uit de specsheet. De router is voorzien van een Qualcomm X16-modem, dat is geschikt voor cat 16 lte. Deze versie van de M1-router ondersteunt 4g op frequenties van 700, 900, 1800, 2100 en 2600MHz, waarbij de 800Mhz-frequentie blijkt te ontbreken. Daardoor zouden er in Nederland problemen kunnen ontstaan met bepaalde providers, waaronder Tele2.

De router, met een gewicht van 240g, ondersteunt wifi zowel via 2,4 als 5GHz en heeft een verwijderbare 5040mAh-accu aan boord. Die moet in staat zijn de router gedurende 24 uur te laten draaien. Daarnaast is er een 2,4"-lcd op het apparaat aangebracht, waarmee bijvoorbeeld het dataverbruik in te zien is. De M1 heeft een micro-sd-kaartslot, ethernetpoort en usb-c-aansluiting, naast een usb-a-poort. Het beheer van de router is uit te voeren met een daarvoor ontwikkelde app.

De router is momenteel alleen nog beschikbaar in Australië, waar de release in samenwerking met provider Telstra plaatsvindt. Het is niet bekend of en wanneer de router in de Benelux uitkomt; ook een adviesprijs is nog niet te noemen.