Netwerkapparatuurfabrikant Netgear heeft zijn beleid voor de dataverzameling door zijn Nighthawk R7000-router gewijzigd. Via de router verzamelt het bedrijf gegevens, zoals het ip-adres, mac-adres en serienummer.

In een bericht op zijn ondersteuningspagina, dat vorige week is aangepast, schrijft de fabrikant dat 'technische gegevens over het gebruik en het functioneren van de router het mogelijk maken om snel technische problemen op te sporen en de prestaties van de router te verbeteren'. Andere gegevens die de fabrikant verzamelt, gaan onder meer over het aantal verbonden apparaten, het soort verbindingen en technische gegevens over het gebruik van de router en het wifinetwerk.

Los van de bovenstaande verklaring geeft de fabrikant geen redenen voor het verzamelen van de gegevens. Door de bewoordingen van het artikel is bovendien onduidelijk of de verandering alleen geldt voor het R7000-model. De link aan de rechterkant van de pagina lijkt dit te suggereren. De verandering was onderdeel van een firmware-update naar versie 1.0.7.12, zo meldt Bleeping Computer. De releasenotes vermelden echter geen dergelijke functie. Netgear heeft bovendien een ondersteuningspagina gepubliceerd waarop instructies staan om de dataverzameling uit te schakelen.