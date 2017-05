Door Sander van Voorst, maandag 22 mei 2017 10:55, 61 reacties • Feedback

De in februari opgerichte Enterprise Ethereum Alliance heeft bekendgemaakt dat 86 nieuwe bedrijven tot de organisatie zijn toegetreden, waaronder Samsung SDS, Rabobank en Toyota. Het doel van de alliantie is om blockchaintoepassingen te onderzoeken.

Zo moet de alliantie ervoor zorgen dat ethereum kan dienen als technologie voor zakelijke toepassingen. De oorspronkelijke leden van de organisatie, waaronder IBM, Microsoft en ING, onderzoeken bijvoorbeeld hoe gebruik van de ethereum-blockchain financiële transacties kan versnellen en kan leiden tot kostenbesparing, aldus Bloomberg. De organisatie wil door samenwerking standaarden creëren en kennis delen. De Spaanse Banco Santander, eveneens een lid van de alliantie, voerde eerder een test uit met de inzet van de ethereumblockchain voor transacties.

Het verschil met de blockchain van bitcoin is dat de ethereumblockchain het mogelijk maakt om zogenaamde slimme contracten aan te maken met behulp van een scripttaal. Mensen kunnen programma's schrijven en dat script kan via een transactie naar de blockchain gestuurd worden. Als de transactie door het netwerk bevestigd is, wordt een adres gegenereerd. Dat adres is een soort account, of een 'contract'. Om interactie met het contract te krijgen, kan iemand een transactie sturen naar het contract, waarna een actie uitgevoerd wordt.

Op die manier zijn verschillende toepassingen mogelijk, zoals het openen van een spaarrekening, het opstellen van een testament en het uitgeven van aandelen. Ook worden semifinanciële toepassingen mogelijk geacht, zoals het belonen van iemand die lastige rekenklussen uitvoert op zijn systemen. De bitcoin en ethereum hebben in de afgelopen tijd een grote waardestijging ondergaan. Zo kwam de waarde van de bitcoin dit weekend voor het eerst boven de 2000 dollar uit en staat hij op het moment van schrijven op 2174 dollar.