Door Sander van Voorst, maandag 12 juni 2017 11:19

Submitter: Falcoo

De prijs van bitcoin heeft dit weekend het niveau van 3000 dollar overschreden. Daarmee is de hoogste waarde tot nu toe bereikt. De prijs van de cryptovaluta maakt al langere tijd een stijging door, net als die van Ethereum.

De prijs steeg op zondagavond naar net boven de 3000 dollar, waarna op maandag opnieuw een niveau van 3040 dollar werd behaald, omgerekend ongeveer 2700 euro. Momenteel is de prijs weer onder dat niveau gezakt en ligt nu rond de 2650 euro. Volgens Coindesk groeit de cryptovaluta gestaag, maar een hedgefondsmanager vertelt aan de site dat andere cryptovaluta een snellere groei doormaken. De groei van bitcoin zou toe te schrijven zijn door hernieuwde interesse van investeerders.

Een van de investeerders legt aan de site uit dat bitcoin vaak de eerste plaats is om aan alt coins te komen, om deze vervolgens weer voor andere digitale valuta in te wisselen. Een van de andere valuta is Ethereum, dat sinds maart een snelle groei doormaakt. De prijs steeg tussen 20 mei van ongeveer 100 dollar naar het huidige niveau van 378 dollar. De recente prijstoename van bitcoin vond in dezelfde periode plaats, met een beginnende groei in maart. In april bereikte de valuta zijn hoogste niveau sinds 2013.

Prijs via Coindesk