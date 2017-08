Bitcoin Cash ontstaat naast bitcoin na hard fork

Rond kwart over acht lokale tijd op dinsdagavond werd de eerste block gecreŽerd die niet meer werd geaccepteerd door nodes op het bitcoinnetwerk. Daarmee was de aangekondigde hard fork een succes en ontstond een nieuwe cryptovaluta onder de naam Bitcoin Cash of BCC.

Deze hard fork is de eerste in de geschiedenis van bitcoin. Het was een tijd lang onzeker wanneer de eerste block met een grootte van meer dan 1MB, het limiet op de bitcoinblockchain, in het leven geroepen zou worden, maar ongeveer zes uur na de start van het project ontstond het eerste blok met een grootte van ongeveer 1,9MB. Deze werd gedolven door het Chinese ViaBTC. Daarna volgde een kleiner blok met de tekst 'Hello World' en was het mogelijk om te handelen in Bitcoin Cash. De prijs ligt op moment van schrijven rond de 340 euro, ten opzichte van de bitcoinprijs van ongeveer 2300 euro. Nu moet blijken hoe de prijs van de nieuwe valuta zich gaat ontwikkelen en hoeveel miners zich erachter scharen.

Bitcoin Cash wil een alternatief bieden voor bitcoin. De SegWit-upgrade van het bitcoinnetwerk, waarover miners in juli overeenstemming bereikten, ging het Chinese Asic-bedrijf Bitmain niet ver genoeg. Daarom werd de huidige hard fork als back-upplan in het leven geroepen. Deze variant maakt in plaats van SegWit en een naar 2MB vergrote blocksize gebruik van blokken van maximaal 8MB, waardoor het volgens de initiators beter schaalbaar moet zijn. Door de grotere blocks is het mogelijk om meer transacties per seconde uit te voeren. Het aantal transacties was al langere tijd een probleem voor bitcoin. De cryptovaluta had last van lange wachttijden en hoge kosten per transactie.

Bitcoinbezitters die controle hadden over hun privésleutels voor de afsplitsing, hebben erna zowel bitcoin als BCC. Voor anderen die hun bitcoins bijvoorbeed op een exchange hebben staan, geldt dat ze afhankelijk zijn van het beleid van de exchange. Onder meer Kraken en Bittrex nemen deel aan de handel in BCC. Coinbase-ceo Brian Armstrong liet weten dat hij niet van plan is om overhaaste stappen te nemen, maar dat het niet ondenkbaar is dat 'nieuwe assets' aan de exchange worden toegevoegd.