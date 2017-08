Virgin Orbit voert modificaties door bij Boeing 747 voor satellietlanceringen

Virgin Orbit is begonnen met het doorvoeren van de laatste modificaties aan een Boeing 747-passagiersvliegtuig, die uiteindelijk de LauncherOne-raket vanuit de lucht moet gaan lanceren. Deze raket moet relatief kleine satellieten van minder dan 500 kg in een baan om de aarde brengen.

De Boeing 747, genaamd 'Cosmic Girl', is inmiddels aangekomen in het Amerikaanse Long Beach, het hoofdkwartier van Virgin Orbit. Daar zullen de laatste modificaties worden doorgevoerd, die het vliegtuig klaar moeten maken voor tests op de grond en in de lucht. De eerste grondtests zullen in augustus beginnen.

Het bedrijf is volgens de ceo van Virgin Orbit al meer dan een jaar bezig om de Boeing 747-400 te inspecteren en te modificeren, waarbij al zo'n 31.000 kg aan gewicht is verwijderd in het interieur van het toestel. Dit is nodig omdat er allerlei elektrische systemen moeten worden toegevoegd om de LauncherOne te kunnen lanceren. Het vliegtuig heeft volgens Virgin Orbit inmiddels toestemming van de Amerikaanse toezichthouder FAA gekregen om testvluchten te maken.

Uiteindelijk moet er aan een vleugel een draagpylon worden bevestigd, waar op zijn beurt de LauncherOne-tweetrapsraket aan wordt bevestigd. Het is de bedoeling dat de Boeing 747 naar een hoogte van ruim 10 km vliegt, waar de LauncherOne zal worden gelanceerd om satellieten in een baan om de aarde te brengen.

Door de raket vanaf deze hoogte te lanceren, in plaats van gebruik te maken van een regulier lanceerplatform op de grond, heeft Virgin Orbit volgens de eigen website meer flexibiliteit voor het lanceerschema, omdat er niet hoeft te worden geconcurreerd met andere lanceringen. Bovendien betekent een lancering van een hoogte van 10 km dat ongunstige weersomstandigheden kunnen worden vermeden.

Het lanceren van de LauncherOne is geen eenvoudige opgave. De raket heeft twee raketmotoren en zal tijdens de vluchtfase onder de vleugel van de Boeing 747 vol met brandstof zitten. Dit maakt het het vliegen met Cosmic Girl niet eenvoudig door het aanzienlijke gewicht van de raket en de extra luchtweerstand die het ding zal creëren. Daarnaast moet de neus van het vliegtuig zich positioneren in een relatief extreme hoek, wijzend naar boven, in de richting van de atmosfeer, zodat LauncherOne ook daadwerkelijk verticaal kan worden gelanceerd.

Virgin Orbit werd begin maart 2017 opgericht als een zelfstandig onderdeel binnen de Virgin Group. Het is een voormalige divisie van Virgin Galactic, het onderdeel dat bemande ruimtevluchten wil gaan aanbieden aan betalende klanten.