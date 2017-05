Door Joris Jansen, dinsdag 2 mei 2017 09:40, 16 reacties • Feedback

Virgin Galactic heeft tijdens een testvlucht met de VSS Unity met succes voor het eerst het vernieuwde remsysteem getest. Dit was de vierde ongemotoriseerde glijvlucht sinds de vorige versie van het SpaceShipTwo-ruimtevaartuig in 2014 verongelukte.

De VSS Unity werd op een hoogte van ruim 15km ontkoppeld van het draagvliegtuig White Knight Two. Doel van de testvlucht was het testen van het vernieuwde remsysteem, waarbij een roer negentig graden wordt gedraaid, waardoor een groter oppervlak ontstaat, en een tragere en veiligere afdaling door de atmosfeer mogelijk is. De test van het systeem en de testvlucht zijn succesvol voltooid.

Het vernieuwde remsysteem bevat onder meer een mechanische pin die moet voorkomen dat het remsysteem voortijdig wordt ontkoppeld. Dit gebeurde tijdens een testvlucht in 2014, waarbij het systeem te vroeg werd geactiveerd. Het toestel, de VSS Enterprise, brak in de lucht tijdens de vlucht, waarna het op aarde neerstortte. Daarbij kwam één tespiloot om het leven en raakte een andere zwaargewond. Vóór dit ongeluk in 2014 had de desbetreffende versie van het ruimtevaartuig al 55 testvluchten voltooid, waarbij tijdens gemotoriseerde vluchten een maximale hoogte van 22km werd bereikt.

Het toestel moet uiteindelijk plaats bieden aan zes ruimtetoeristen, die gedurende ongeveer vijf minuten gewichtloosheid zullen ervaren. Tickets gaan 250.000 dollar per stuk kosten. Wanneer de eerste commerciële ruimtevluchten zullen plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Eerst moeten nog verscheidene gemotoriseerde testvluchten worden uitgevoerd.