Virgin Galactic begint in herfst met gemotoriseerde tests van VSS Unity

Virgin Galactic heeft bekendgemaakt dat het in de herfst begint met het uitvoeren van gemotoriseerde testvluchten met het VSS Unity-ruimtevaartuig. Daarna moeten er periodiek testvluchten uitgevoerd worden.

Een woordvoerder van Virgin Galactic heeft tegen CNN gezegd dat de eerste gemotoriseerde testvluchten in de herfst zullen beginnen. Richard Branson, oprichter van Virgin Group, heeft in een interview met Bloomberg gezegd dat vanaf dat moment elke drie weken gemotoriseerde testvluchten zullen plaatsvinden. Het plan is dat het ruimtevaartuig in november of december tijdens testvluchten ook buiten de dampkring zal komen.

Branson zegt dat tegen het einde van 2018 de eerste betaalde commerciële ruimtevluchten zullen beginnen. Het toestel moet uiteindelijk plaats bieden aan zes ruimtetoeristen, die gedurende ongeveer vijf minuten gewichtloosheid zullen ervaren. Tickets gaan 250.000 dollar per stuk kosten. Volgens het bedrijf moeten de vluchten uiteindelijk een hoogte van boven de 100km bereiken, wat wordt aangeduid als de Kármánlijn. Die wordt gebruikt om luchtvaart van ruimtevaart te scheiden.

Sinds er in 2014 een ongeluk plaatsvond met een vorige versie van het toestel, de VSS Enterprise, zijn er geen gemotoriseerde testvluchten meer uitgevoerd. Bij dit ongeluk activeerde het remsysteem te vroeg, wat ertoe leidde dat het toestel in de lucht brak en neerstortte. Daarbij kwam één testpiloot om het leven en raakte een andere zwaargewond. Vóór dit ongeluk in 2014 had de vorige versie van het ruimtevaartuig al 55 testvluchten voltooid, waarbij tijdens gemotoriseerde vluchten een maximale hoogte van 22km werd bereikt.

In mei heeft Virgin Galactic heeft tijdens een ongemotoriseerde glijvlucht met de VSS Unity met succes een vernieuwd remsysteem getest. Daarbij werd het ruimtevaartuig op een hoogte van ruim 15km ontkoppeld van het draagvliegtuig White Knight Two. Het doel van deze vlucht was het testen van het vernieuwde remsysteem, waarbij het dubbele staartstuk negentig graden wordt gedraaid, waardoor een groter oppervlak ontstaat. Zo is een tragere en veiligere afdaling door de atmosfeer mogelijk. Het vernieuwde remsysteem bevat onder meer een mechanische pin die moet voorkomen dat het remsysteem voortijdig wordt ontkoppeld, zoals bij het ongeluk in 2014 gebeurde.