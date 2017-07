Wetenschappers presenteren acculoze telefoon die werkt op licht en rf

Wetenschappers van de Universiteit van Washington hebben hun onderzoek naar een telefoon gepresenteerd die niet gebruikmaakt van een accu. Het prototypetoestel verbruikt 3,5 microwatt aan energie, die voortkomt uit omgevingslicht en rf-signaal van een basisstation.

De universiteit besteedt in een persbericht aandacht aan het recentelijk gepubliceerde paper. Daarin staat dat het lage energieverbruik van het toestel komt door analoge signalen niet te digitaliseren. Dit doen moderne telefoons wel, wat volgens de onderzoekers veel energie kost. In plaats daarvan worden de opgevangen vibraties door stemgeluid direct in de vorm van een analoog signaal uitgezonden.

Daarbij wordt gebruikgemaakt van backscatter, wat neerkomt op het reflecteren van signalen. Er worden alleen digitale signalen toegepast bij het opzetten van een verbinding met het basisstation, leggen de onderzoekers uit. Op die manier zijn zij in staat om een gesprek via Skype te voeren, zo demonstreren zij in een bijbehorende video. Daarin is te horen dat de geluidskwaliteit niet dezelfde is die moderne telefoons leveren, maar dat spraak verstaanbaar is. Het toestel moet handmatig ingesteld worden voor 'zenden' of 'ontvangen'.

Uit een eerder bericht van Wired blijkt dat het basisstation nodig is om verbinding te maken met het mobiele netwerk. Daarbij wordt een lage frequentie gebruikt, die in de VS buiten de gereguleerde frequentieruimte valt. De telefoon kan niet verder dan vijftien meter verwijderd zijn van het basisstation. Dit station kan volgens de onderzoekers in de toekomst in apparatuur voor mobiele netwerken of in wifi-routers worden ingebouwd.

De telefoon komt aan de nodige energie door omgevingslicht op te vangen met een kleine zonnecel. Daarnaast worden de rf-signalen van het basisstation door middel van een antenne omgezet in energie.Of het toestel ook andere signalen kan omzetten, wordt niet duidelijk. In de toekomst willen de wetenschappers het bereik van het toestel verbeteren en gesprekken kunnen versleutelen. Ook videostreamen en het toevoegen van een scherm op basis van e-ink staan op de planning.