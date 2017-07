Vodafone verdubbelt databundel Red-abonnementen

Vodafone verdubbelt de databundels van zijn Red-abonnementen voor nieuwe klanten en verlengers. Bestaande klanten moeten verlengen of een nieuw abonnement afsluiten om van de nieuwe bundel gebruik te kunnen maken.

De verdubbeling van de databundels is niet de enige wijziging. Ook komt er een Vodafone Start XL-abonnement naast de al bestaande Start-abonnementen. Dat is 26 euro per maand en heeft 2GB aan data, in plaats van 1GB van het 21 euro kostende Start L-abonnement.

De andere abonnementen, Smart en Black, komen te vervallen. Bestaande klanten kunnen die abonnementen wel behouden, maar nieuwe klanten kunnen ze vanaf de ingangsdatum niet meer afsluiten. Met de wijzigingen wil Vodafone de abonnementen overzichtelijker maken. De opties zoals het verdubbelen van de databundel en vijf euro korting voor klanten met een vast Ziggo-abonnement, blijven bestaan.

Daarmee komt de maximale databundel uit op 40GB: een Red Super-abonnement met verdubbeling van de bundel via Ziggo. In tegenstelling tot concurrenten T-Mobile en Tele2 biedt Vodafone geen abonnement aan zonder datalimiet. T-Mobile introduceerde die in januari, Tele2 deed dat in mei.

Het is de eerste grote wijziging in abonnementen sinds maart 2016, toen Vodafone de huidige structuur van abonnementen introduceerde. De nieuwe abonnementen zijn vanaf 10 juli af te sluiten. Wie na 12 juni een Red-abonnement heeft verlengd of afgesloten, kan zonder meerkosten de nieuwe databundel krijgen.

Vodafone Start S M L XL Bel-/databundel 150min

0MB 150min

500MB 150min

1GB 150min

2GB Nieuwe prijs 16 euro 17 euro 21 euro 26 euro Huidige prijs 12,50 euro 17,50 euro 21 euro -