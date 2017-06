Door Arnoud Wokke, donderdag 15 juni 2017 18:05, 38 reacties • Feedback

Vodafone legt consumenten met 'roamingabonnement' Red Super een fair use policy op voor roaming. Zij moeten minstens de helft van de tijd in Nederland zijn en de helft van de data in Nederland gebruiken. Dit geldt niet voor bestaande abonnees van de zakelijke variant van hetzelfde abonnement.

Door de fair use policy gaat Vodafone erop letten of klanten gedurende vier maanden meer in het buitenland zijn dan in Nederland en of ze in het buitenland meer data gebruiken dan in Nederland. In dat geval kan het zijn dat ze moeten bijbetalen voor roaming.

Dat is curieus, want het abonnement Red Super bestaat sinds 2013 specifiek voor mensen die veel in het buitenland verblijven. Het aanbod van zonder meerkosten bellen, sms'en en internetten in het buitenland was toen bijzonder. Inmiddels is dat verplicht onderdeel van elke abonnement bij elke provider.

Sommige abonnees met een Red Super-abonnement beklagen zich over de situatie. Onder meer op GoT en op het forum van Vodafone vinden abonnees het instellen van de fup niet in lijn met het abonnement, omdat ze het juist afsloten om altijd te kunnen bellen en mobiel te kunnen internetten in het buitenland.

Vodafone benadrukt via een woordvoerder dat klanten niet zomaar te maken krijgen met de fup. "Als je als vrachtwagenchauffeur op maandag vertrekt en op vrijdag weer terugkomt, tellen wij dat als drie dagen in het buitenland. Dan zit je een minderheid van de dagen van een week in het buitenland en heb je er dus niet mee te maken. Bovendien kunnen gebruikers volgens de regels voordat ze bij moeten betalen in twee weken laten zien dat ze meer in Nederland dan in het buitenland zijn." Die Europese regel is ervoor bedoeld om te voorkomen dat mensen in een ander land dan waar ze wonen of werken een abonnement afsluiten en vervolgens de hele tijd roamen.

De fup geldt alleen voor consumenten met een Red Super-abonnement. Zakelijke klanten die het abonnement voor 1 juni hebben afgesloten, krijgen niet met de fup te maken. "Onze zakelijke afdeling heeft besloten coulance toe te passen, de consumentenafdeling niet." Bij abonnementen van na 1 juni geldt die fup wel voor iedere zakelijke abonnee.

Donderdag gingen de Europese roamingregels in. Daardoor kan iedereen voortaan de bundels die in eigen land gelden in elk EU-land gebruiken. De fup is onderdeel van die regels en geldt dus ook vanaf donderdag.