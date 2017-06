Door Olaf van Miltenburg, donderdag 15 juni 2017 17:38, 17 reacties • Feedback

Samsung is de verkoop gestart van zijn tv-serie met de naam The Frame. De uhd-tv's met verwisselbare lijsten kunnen kunstwerken weergeven als ze geen bewegend beeld tonen. De 55"-versie kost 2399 euro.

Samsung voorziet The Frame-tv's standaard van meer dan honderd kunstwerken die weergegeven kunnen worden. Daarnaast kunnen gebruikers het scherm instellen dat het eigen afbeeldingen toont. De tv bevat een helderheids- en bewegingssensor. Zo kan automatisch de helderheid van het kunstwerk aangepast worden op basis van omgevingslicht. De bewegingssensor detecteert of personen de kamer in- of uitlopen, waarmee de Art Mode automatisch in- of juist uitgeschakeld kan worden.

Om de tv's meer op een echt schilderij te laten lijken kunnen gebruikers verschillende typen en kleuren passe-partouts tonen. Daarnaast maakt Samsung meerdere lijsten beschikbaar, zoals walnoothout, eikenhout en wit metaal. Overigens hoeven bezitters het toestel niet aan de muur te hangen: er is een optionele Studio Stand waarmee de tv in de kamer neer te zetten is.

De 55"-versie komt beschikbaar voor een adviesprijs van 2399 euro, terwijl de 65"-versie voor een vanafprijs van 3199 euro te krijgen is.