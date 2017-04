Door Olaf van Miltenburg, maandag 24 april 2017 09:11, 20 reacties • Feedback

Samsung start de verkoop van Frame-tv's eind mei in Europa. De adviesprijs bedraagt 2200 euro voor het 55"-model. Daarnaast komt er een 65"-variant. De Frame-tv's zijn voorzien van een wissellijst en geven kunstwerken weer.

Na Europa start de verkoop in andere werelddelen, maakte Michael Zoller, vice-president van de Visual Display Europe-afdeling van Samsung bekend. Meer details gaf de topman volgens Tech Radar niet tijdens de IFA Grand Press Conference in Portugal. Samsung presenteerde de tv's tijdens de CES begin dit jaar als 'The Frame'.

De Frame-tv's kunnen met verschillende lijsten zoals die van een schilderij uitgerust worden en kunnen standaard met een Art Mode zo'n honderd verschillende kunstwerken in tien categorieën weergeven. De bedoeling is dat ze minder zichtbaar als tv onderdeel van een huiskamer uitmaken, als ze geen tv-beeld of films weergeven.

Verder zei Zoller dat de komst van de QLED-tv's er voor zorgt dat discussies over beeldkwaliteit van tv's verleden tijd worden. Het bedrijf zou een punt bereikt hebben waarop verdere verbeteringen steeds minder zichtbaar worden. Hij verklaarde dat QLED een 'enorme sprong voorwaarts' betekende.

De opmerking is opvallend omdat fabrikanten al langer quantumdotlagen, zoals Samsung doet met QLED, toepassen voor high-end uhdtv's en er bovendien nog een belangrijke stap voor de techniek mogelijk is: het direct combineren van quantum dots met leds. Mede hierom nam Samsung vorig jaar QD Vision over. Samsung heeft de quantumdot-techniek wel verbeterd en probeert met de QLED-serie de concurrentie met oled aan te gaan. LG beheerst de markt voor oled-tv's, met name dankzij zijn patenten voor witte oleds. Vrijwel alle fabrikanten, behalve Samsung, hebben inmiddels oled-tv's in hun assortiment.