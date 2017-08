Samsung brengt 88"-tv in Qled-serie deze maand in Nederland uit - update

Samsung heeft een 88"-televisie in zijn Qled-serie uitgebracht in Noord-Amerika en Korea. Het grote model komt volgens de fabrikant later deze maand ook naar Europa. Of en wanneer het toestel in de Benelux beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.

In zijn internationale persbericht meldt Samsung dat de 88"-televisie in de Q9-serie al eerder werd uitgebracht in delen van Azië. In de Pricewatch wordt de Samsung QE88Q9F al vermeld door verschillende aanbieders, met een prijs van 19.999 euro.

De 88"-televisie is het grootste model in de serie Qled-tv's van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant kondigde de modellen tijdens de CES in het voorjaar aan. In de Q7-serie zijn er varianten van 49", 55", 65" en 77". In de Q9-serie werd al een 65"-variant uitgebracht. Tweakers publiceerde in juni een review van het 55"-model in de Q7-serie.

Met zijn Qled-modellen wil Samsung een alternatief bieden voor oledtv's. De tv's maken gebruik van conventionele lcd-panelen maar hebben een aantal extra's, zoals een groter kleurbereik door de toepassing van quantum-dots en ook kan de backlight een hoge helderheid genereren, wat van pas komt bij het weergeven van hdr.

Update 13:37: Perswoordvoerder Cella Sin van Samsung Benelux laat telefonisch weten dat het 88"-model medio augustus verkrijgbaar zal zijn in Nederland. De televisie zal voornamelijk op bestelling geleverd worden.