Nintendo levert 'significant' aantal extra SNES Classic Mini's tijdens release

Nintendo heeft op zijn Facebookpagina gezegd dat er tijdens de releasedatum van de SNES Classic Mini een 'significant' aantal extra exemplaren van de miniconsole aan winkels zullen worden geleverd. Aantallen maakt Nintendo niet bekend.

Het is niet duidelijk of dit geldt voor de hele wereld of bijvoorbeeld alleen in de VS. Nadere details werden niet bekendgemaakt, zoals de aantallen van de additionele exemplaren van de console die tijdens de release beschikbaar komen.

Nintendo lijkt in ieder geval te suggereren dat de SNES Classic Mini beter leverbaar zal zijn dan zijn voorganger, de NES Classic Mini. Eerder heeft Nintendo in een verklaring aan Time al gezegd dat er, in vergelijking met de NES Classic Mini, significant meer aantallen van de SNES Classic Mini geproduceerd gaan worden. Een aantal gaf Nintendo toen ook niet.

Nintendo maakte in het Facebookbericht ook bekend dat de pre-orders voor de console later deze maand zullen beginnen; dat geldt vermoedelijk voor de VS, omdat in Europa de pre-orders al hebben plaatsgevonden en in een mum van tijd waren uitverkocht.

De NES Classic Mini was sinds de start van de verkoop in 2016 moeilijk te verkrijgen. In april 2017 maakte Nintendo bekend dat het ging stoppen met het uitbrengen van de console in Europa. Tijdens de verkoopperiode waren de consoles geruime tijd geheel uitverkocht, mede door grote voorraadtekorten. Ondanks de leveringsproblemen heeft Nintendo eind april bekendgemaakt dat er in totaal 2,3 miljoen exemplaren zijn verkocht.

De SNES Classic Mini komt op 29 september uit. Deze miniversie van de Super Nintendo-spelcomputer wordt geleverd met twee controllers en krijgt 21 ingebouwde games, waaronder bijvoorbeeld Star Fox 2, een game die oorspronkelijk nooit voor de SNES is uitgebracht.