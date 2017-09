Nintendo levert in zomer van 2018 opnieuw NES Classic Mini-console in Europa

Nintendo heeft op Twitter laten weten dat de eind 2016 uitgebrachte NES Classic Mini in de zomer van 2018 weer beschikbaar komt in Europa. Wanneer deze miniversie van de originele NES-console precies leverbaar wordt, heeft Nintendo niet bekendgemaakt.

Nintendo heeft gezegd in de toekomst met meer informatie te komen. Het bedrijf kondigde de NES Classic Mini vorig jaar in juli aan en bracht de console uit in november. De console bleek erg populair en al snel was de vraag groter dan het aanbod waardoor de spelcomputer slecht leverbaar was. In april bevestigde Nintendo nog dat de productie van de kleine NES was gestopt. Wereldwijd waren er eind april al 2,3 miljoen exemplaren verkocht.

Op 29 september brengt Nintendo een andere miniversie van een van de oudere consoles uit. Het gaat om een kleine variant van de het Super Nintendo Entertainment System. Het Japanse bedrijf heeft gezegd dat deze SNES Classic Mini ook nog geleverd wordt in Europa in 2018. Mogelijk betekent dit dat de SNES Classic Mini beter en langer leverbaar zal zijn dan de snel uitverkochte NES Classic Mini.

De directeur van Nintendo in Amerika, Reggie Fils-Aimé, heeft zondag tegen de Financial Times gezegd dat de productie van de SNES Classic Mini 'dramatisch is verhoogd'. Hij gaf daarom het advies aan consumenten om op veiling- en biedingsites geen enorme bedragen te gaan bieden om een exemplaar te kunnen bemachtigen. Volgens Fils-Aimé is het niet nodig om meer dan 80 dollar te betalen voor het apparaat.

Deze SNES Classic Mini heeft 21 games ingebouwd, waaronder Donkey Kong Country, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Mario Kart, Super Metroid en Star Fox 2. De laatste genoemde game werd officieel nooit voor de oorspronkelijke SNES uitgebracht, maar komt nu wel beschikbaar voor de miniversie.