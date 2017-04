Door Julian Huijbregts, woensdag 19 april 2017 14:40, 105 reacties • Feedback

Submitter: Sonicfreak

Volgens Eurogamer komt Nintendo eind dit jaar met een moderne variant van de SNES, als opvolger voor de NES Classic Mini die eind vorig jaar uitkwam. Nintendo is al gestopt met de productie van de kleine NES-console.

Eurogamer, dat bekendstaat om zijn goede bronnen in de games- en console-industrie, schrijft dat het over de komst van de SNES Mini heeft gehoord van bronnen die dicht bij Nintendo staan. Het is nog niet bekend hoe de console gaat heten, maar het ligt voor de hand dat het gaat om de SNES Classic Mini, in navolging van de NES Classic Mini.

Ook is de verwachting dat de kleine Super Nintendo-uitvoering net als de mini-NES voorzien zal zijn van voorgeïnstalleerde games. Kandidaten zijn bijvoorbeeld Super Mario World, Super Mario Kart, Mortal Kombat II, Starfox, F-Zero, Donky Kong Country, The Legend of Zelda: A Link to the Past en Killer Instinct. Bij de NES Classic Mini leverde Nintendo dertig games mee.

Nintendo kondigde de NES Classic Mini vorig jaar in juli aan en bracht de console uit in november. Van die console werden 1,5 miljoen exemplaren verkocht en de vraag naar het apparaatje is groter dan het aanbod, waardoor de prijzen op veilingsites vaak hoger zijn dan de nieuwprijs. Deze week bevestigde Nintendo dat de productie van de kleine NES is gestopt. Nintendo zei tegen IGN dat het nooit de bedoeling was om de kleine console lang in het assortiment te houden.

Het originele Super Nintendo Entertainment System - Foto: JCD1981NL, Creative Commons