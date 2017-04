Door Julian Huijbregts, woensdag 19 april 2017 15:19, 6 reacties • Feedback

Ubisoft opent twee nieuwe Europese studio's die gaan werken aan AAA-games. De locaties in Berlijn en Bordeaux moeten binnen een jaar ruimte bieden aan honderd nieuwe werknemers.

Het nieuwe Ubisoft Berlijn gaat nauw samenwerken met Blue Byte, dat teams heeft in Düsseldorf en Mainz. Die Duitse gamestudio, bekend van games als The Settlers en de Anno-reeks, werd in 2001 door Ubisoft ingelijfd. De nieuwe studio werkt volgens Ubisoft samen met Blue Byte aan een 'onaangekondigd project in een van Ubisoft's populairste AAA-reeksen'. In het eerste jaar moet het team van de nieuwe studio groeien tot vijftig werknemers.

De nieuwe Ubisoft Bordeaux-studio gaat samen met andere Ubisoft-studio's werken aan games die hun herkomst hebben in Frankrijk. De uitgever noemt als voorbeelden Just Dance, Steep en Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

De twee nieuwe studio's hebben tal van openstaande vacatures voor gameontwikkelaars, ontwerpers en testers. Ubisoft heeft wereldwijd meerdere studio's. Het van oorsprong Franse bedrijf had in zijn thuisland al vier studio's en in Duitsland waren er al twee gamestudio's. Ubisoft is onder andere de uitgever en maker van de Tom Clancy-, Far Cry-, Assassins Creed- en Watch Dogs-games.