woensdag 19 april 2017

ASML heeft in het afgelopen kwartaal drie nieuwe bestellingen voor euv-machines ontvangen, waarmee het in totaal nu op 21 bestellingen uitkomt. Daarnaast zijn er vier bestellingen gedaan om bestaande euv-machines te upgraden. Fabrikanten willen de machines inzetten voor de productie van 7nm-chips.

Het aantal bestellingen van de euv-machines, de NXE:3400B, vertegenwoordigt door de toename een bedrag van 4,5 miljard euro. Met de aanvullende upgrade van NXE:33x0B- naar NXE:3400B-machines is een bedrag van 200 miljoen euro gemoeid. Voor de rest van dit jaar verwacht ASML meer bestellingen voor de machines voor chipproductie en in het huidige kwartaal denkt het bedrijf drie NXE:3400B-machines te kunnen leveren.

De fabrikanten spreken volgens ASML met de bestellingen hun steun uit voor de euv-techniek. Doel van de chipfabrikanten is om deze voor de 7nm-node in te zetten wat betreft processors en voor een mid-10nm-node als het gaat om dram-productie. Nieuwe cijfers over de prestaties van de NXE:3400B gaf het bedrijf niet.

De machines zijn nog niet volledig rijp voor rendabele massaproductie. ASML werkt eraan om ze meer dan 125 wafers per uur te laten verwerken en ze meer dan 90 procent van de tijd operationeel te laten zijn. De ceo van ASML, Peter Wennink, gaf vorig kwartaal al aan dat cijfers over de productie altijd bedoeld waren om vertrouwen te wekken en updates overbodig zijn geworden omdat dat doel is behaald. ASML behaalde een kwartaalomzet van 1,94 miljard euro en een nettowinst van 452 miljoen.

ASML werkt al aan opvolgers van de huidige generatie van euv-machines. Deze worden naar verwachting nog groter: de huidige EUV machines meten 3,4x8,3x3,2 meter, maar de machine die na 2020 uit moet komen krijgt waarschijnlijk een omvang van vijf bij vijftien meter, schreef het Eindhovens Dagblad onlangs. De techniek voor deze machines noemt ASML vooralsnog 'High NA', waarbij NA staat voor numerieke apertuur. Om op nog kleinere schaal structuren aan te brengen, zijn grotere optische systemen nodig.