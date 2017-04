Door Julian Huijbregts, woensdag 19 april 2017 16:32, 41 reacties • Feedback

Een gebruiker van het TechPowerUp-forum heeft met succes zijn XFX RX 480-videokaart voorzien van het bios van de Sapphire RX 580 Nitro+. Daarmee kreeg hij een gpu-snelheid van 1411MHz op zijn kaart, hoger dan hij eerder met overklokken haalde.

TonybonJoby beschrijft in een forumtopic hoe hij zijn XFX RX 480-videokaart heeft geflasht. Volgens hem werkt de kaart met het RX 580-bios stabiel bij The Witcher 3 en tijdens het draaien van 3DMark. De gebruikte XFX-kaart heeft standaard een boostclock van 1288MHz, met overklokken kon hij dat ophogen tot 1350MHz.

Het gebruikte bios is afkomstig van de Sapphire RX 580 Nitro+. Bij die videokaart is de boostclock ingesteld op 1411MHz, dus hoger dan wat de gebruiker behaalde met het overklokken van zijn RX 480. TechPowerUp merkt op dat de RX 480-kaarten in combinatie met een RX 580-bios mogelijk beter overklokken door aanpassingen in het bios die tot gevolg hebben dat de gpu meer stroom kan trekken. Wel zegt TonybonJoby dat de kaart direct crasht als hij de snelheid nog hoger dan 1411MHz instelt.

Het is niet zeker of de biosflash in alle gevallen succesvol werkt op RX 480-kaarten en ook daadwerkelijk hogere kloksnelheden mogelijk maakt. De XFX-videokaart die TonybonJoby gebruikte, beschikt over een dual bios, waardoor hij bij een eventuele mislukking eenvoudig terug had kunnen schakelen naar het originele bios.

GPU-Z-gegevens van de XFX RX 480-videokaart voor en na de biosflash