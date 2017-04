Door Julian Huijbregts en Jelle Stuip, dinsdag 18 april 2017 15:00, 28 reacties • Feedback

Nog geen jaar na de introductie van de RX 480 heeft AMD een opvolger klaarstaan. Hoewel, 'opvolger' is een groot woord. In naam lijkt de nieuwe RX 580 misschien een flinke stap vooruit te zijn, maar er is eigenlijk weinig tot niets veranderd. De videokaart maakt gebruik van een Polaris-gpu met vrijwel dezelfde eigenschappen; alleen de kloksnelheid is iets verhoogd.

Ook de andere modellen uit de RX 400-serie krijgen opvolgers. Dat zijn de RX 570, 560 en 550. Laatstgenoemde is geen opvolger, maar een volledig nieuwe budgetvideokaart, die gepositioneerd wordt onder de RX 460. De videokaart is volgens AMD bedoeld voor gebruikers die voor weinig geld betere prestaties willen dan wat een geïntegreerde gpu kan bieden.

AMD maakt geen referentie-uitvoeringen van de RX 500-kaarten en er verschijnen dus geen modellen met blower-koeler, al zouden fabrikanten er zelf nog voor kunnen kiezen om die te maken. AMD laat het ontwerp over aan zijn makers van videokaarten en direct bij de release moet er een groot aantal beschikbaar zijn. AMD voorzag ons van een Sapphire RX 580 8GB Nitro+ en een MSI RX 570 4GB Gaming X van MSI, die we in deze review aan de tand voelen.

De nieuwe RX 580 en RX 570 zijn niet bedoeld voor gamers die net een equivalent uit de RX 400-serie hebben aangeschaft. Desondanks belooft de fabrikant verbeterde prestaties, niet alleen door de hogere kloksnelheid, maar ook door aanpassingen die tot een lager idle-verbruik moeten leiden. In deze review zoeken we uit wat de RX 580 en RX 570 te bieden hebben ten opzichte van gelijk geprijsde Nvidia-videokaarten en hun directe voorgangers.