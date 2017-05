Door Joris Jansen, maandag 22 mei 2017 20:03, 30 reacties • Feedback

Ubisoft heeft via een viertal teasers bekendgemaakt dat Far Cry 5 zich zal afspelen in de Amerikaanse staat Montana. In de video's zijn onder meer een kerk en elektriciteitskabels te zien en wordt iemand neergeschoten, wat betekent dat de game waarschijnlijk een moderne setting heeft.

De korte video's maken duidelijk dat Far Cry 5 zich afspeelt in Hope County, een fictieve regio van de staat Montana. In de teasers zijn graslanden, bergen, akkerlanden en een kolkende rivier te zien, waarbij onder meer iemand op de vlucht wordt neergeschoten. Ook is te zien hoe iemands hoofd tegen een kerkklok wordt geramd.

Mogelijk wordt Far Cry 5 een moderne western, iets waar eerder al over werd gespeculeerd op basis van de locatie Montana. Vrijdag maakt Ubisoft alle details over Far Cry bekend.

Een week geleden maakte Ubisoft bekend welke nieuwe games er in dit fiscale jaar worden uitgebracht. Dat bleken Far Cry 5, The Crew 2, een nieuwe Assassin's Creed-game en het eerder uitgestelde South Park: The Fractured but Whole te zijn. Er werden bij die aankondiging nog geen nadere details bekendgemaakt.