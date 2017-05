Door Joris Jansen, maandag 22 mei 2017 20:58, 160 reacties • Feedback

Een man die op een zestal websites en een aantal speciale Facebookpagina's muziek- en orkestbanden aanbood, is via een ex-parte verbod gedwongen te stoppen met het aanbieden van de muziek. De man heeft de websites offline gehaald en de Facebookpagina's gesloten.

Volgens Brein ging het om duizenden orkestbanden die op de websites en Facebook werden aangeboden, terwijl de man daarvoor geen toestemming van de rechthebbenden zou hebben en niet over de benodigde licenties zou beschikken. Er zou sprake zijn van ongeautoriseerde verveelvoudiging en openbaarmaking, waardoor er sprake was van een inbreuk op de auteursrechten. De rechter beval de man binnen 24 uur te stoppen met de activiteiten, waarbij hem een dwangsom van 2000 euro per dag zou worden opgelegd voor elke dag dat hij er nog mee doorging.

De man zou volgens Brein op een zestal websites en vier Facebookpagina's orkestbanden verspreiden. Op Facebook maakte hij reclame voor de websites, waarop lijsten met de aangeboden orkestbanden stonden. Ter promotie van de verkoop van eigen geproduceerde orkestbanden gaf de man volgens Brein gratis illegaal gekopieerde orkestbanden weg. De eigen geproduceerde en op aanvraag gemaakte orkestbanden van originele muziekwerken van derden werden vanaf 40 euro aangeboden, iets waar hij volgens Brein geen toestemming voor had. Het ging onder meer om orkestbanden van nummers van Guus Meeuwis, André Hazes, Marco Borsato en bijvoorbeeld Alicia Keys en David Bowie.

Op de Facebookpagina's hebben de leden onderling op verzoek orkestbanden uitgewisseld. Indien een van de leden van de pagina's in het bezit was van een door iemand gewenste orkestband, kreeg de verzoeker meestal via een persoonlijk bericht een link van WeTransfer toegestuurd om zodoende de orkestband te kunnen downloaden. Soms werd een WeTransfer-link ook publiekelijk gedeeld op de Facebookpagina. Ook werden er complete mappen met meerdere orkestbanden gedeeld. De man op wie Brein zich met het ex-partebevel heeft gericht, was degene die de verzoeken op Facebook beantwoordde en de persoonlijke berichten met de downloadlinks stuurde.

Brein heeft Facebook ook verzocht om een tiental soortgelijke pagina's waarop orkestbanden worden geruild, te sluiten. Volgens Brein heeft Facebook deze pagina's inmiddels gesloten, omdat kon worden aangetoond dat de pagina's werden gebruikt voor het delen van content zonder toestemming van de auteursrechthebbenden.

Bij conflicten op het gebied van intellectueel eigendom kan een ex-parte verbod worden aangevraagd bij de rechter. Bij dit verbod vindt geen zitting plaats en wordt de tegenpartij niet gehoord. Een dergelijk verbod zonder wederhoor kan alleen worden uitgevaardigd bij grote spoedeisendheid en als er sprake is van een evidente inbreuk op de auteursrechten.

Een orkestband is in feite een instrumentale opname van de muziekbegeleiding voor zangers. Door gebruik te maken van een orkestband kan een artiest een live-uitvoering doen zonder dat er instrumenten en muzikanten nodig zijn.