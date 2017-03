Door Sander van Voorst, maandag 6 maart 2017 11:59, 114 reacties • Feedback

Het Nederlandse usenetforum place2use is niet meer bereikbaar en toont een melding dat de site offline is. Tweakers deed navraag bij Brein-directeur Tim Kuik, die bevestigde dat de stichting in gesprek is met de personen achter de site.

Op de website is momenteel alleen de tekst 'BREIN: 2016002716.AVIE' te zien met de mededeling dat de site offline is. Dat wekte het vermoeden dat Brein in verband staat met het verdwijnen van de site. Navraag bij Kuik leidde tot een bevestiging van dit vermoeden. De Brein-directeur laat weten dat er op dit moment gesprekken over een schikking plaatsvinden met de personen achter de site. Om welke bedragen het gaat, is onbekend. Het onderzoek zou nog aan de gang zijn.

Volgens de directeur van de stichting waren en naast nzb-links tegen betaling streams te bekijken via de site. Of dit inderdaad het geval was, moet nog blijken na afloop van het onderzoek. Brein komt binnenkort met een eigen bericht. Op het forum stond ook een banner waarmee de beheerders een oproep deden tot het maken van donaties.

Brein onderneemt vaker actie tegen usenetsites en -uploaders. In die laatste categorie trof de stichting bijvoorbeeld schikkingen van 7500 euro, maar ook het dubbele bedrag is in verleden door een uploader betaald. Eerder is onder andere de site Dutplanet door Brein uit de lucht gehaald. In december kwam er een uitspraak van het Amsterdamse Hof in de lange rechtszaak tussen Brein en usenetprovider NSE, waarbij de rechter bepaalde dat NSE geen auteursrechten schond.