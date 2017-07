Brein heeft medewerker in dienst om Facebook-groepen te ontmantelen

Stichting Brein heeft naar eigen zeggen dit jaar dertig Facebook-groepen stopgezet waarin auteursrechtelijk beschermd materiaal werd aangeboden. Sinds het begin van dit jaar is er een werknemer actief die zich richt op dit soort pagina's.

In de afgelopen dagen zijn volgens Brein zes groepen met illegaal muziekaanbod gesloten, waarvan de grootste zo'n vijfduizend leden had. Het ging om drie groepen waarin orkestbanden werden gedeeld en drie groepen voor verschillende muziekgenres. Van tijd tot tijd werd in de groepen ook op verzoek muziek geplaatst.

In een halfjaar tijd is Brein nu opgetreden tegen dertig Faceboek-groepen. Dat is al meer dan vorig jaar, toen in totaal achttien groepen werden ontmanteld. Tim Kuik, directeur van Brein, zegt op navraag van Tweakers dat de auteursrechtwaakhond sinds het begin van dit jaar een werknemer in dienst heeft die specifiek op zoek gaat naar dergelijke overtredingen op Facebook.

Verder geeft Kuik aan dat de zes groepen zijn gesloten door Facebook direct te benaderen. Er zijn geen schikkingen aan te pas gekomen en de beheerders zijn dus niet zelf gestopt met het aanbieden. Brein schikt geregeld met uploaders en beheerders van Facebook-groepen. Zo betaalde een beheerder van een Facebook-groep voor muziek vorig jaar zevenduizend euro aan de waakhond. Begin dit jaar schikte de waakhond met een Rotterdammer die op Facebook bioscoopfilms uitzond met de livestreamfunctie.

Kuik stelt dat het offline laten halen van groepen door Facebook snel werkt. Als er beheerders zijn die vervolgens verdergaan met een nieuwe groep, kan de auteursrechtwaakhond beslissen om tijd en geld te investeren in meer onderzoek, om de beheerder met een schikking tot stoppen te dwingen.