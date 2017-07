Telenet gaat privacybeleid aanpassen na kritiek over opt-out

De Belgische provider Telenet gaat zijn privacybeleid aanpassen en daarin de 'toestemming van gebruikers' meer centraal stellen. Telenet doet dat in samenspraak met de Privacycommissie, die een onderzoek instelde omdat Telenet een opt-out hanteerde voor gepersonaliseerde tv-reclame.

De staatssecretaris voor Privacy, Philippe De Backer, meldt volgens De Redactie dat de Privacycommissie en Telenet tot een overeenstemming zijn gekomen over de aanpassingen. Telenet gaat de privacyvoorwaarden nu zo aanpassen dat klanten expliciete toestemming moeten geven voor het delen van gegevens met de provider.

Vorig jaar in september paste Telenet zijn privacyvoorwaarden aan, omdat de provider begon met het weergeven van gepersonaliseerde tv-reclame. Daarbij worden gerichte tv-reclameblokken weergegeven op een aantal zenders, aan de hand van een door algoritmes opgesteld kijkprofiel. Hierbij hanteerde Telenet een opt-outmodel. Klanten die hun kijkgedrag niet wilden delen, moesten dat aangeven door hun privacy-instellingen zelf aan te passen.

Dat Telenet voor een opt-out in plaats van opt-in koos, kwam de provider op kritiek te staan. De staatssecretaris voor Privacy liet een onderzoek instellen door de Privacycommissie. Philippe De Backer is tevreden over het resultaat. Hij stelt dat gerichte reclameboodschappen moeten kunnen, maar dat klanten dan wel moeten weten dat hun gegevens daarvoor worden gebruikt en opgeslagen.

Wanneer Telenet zijn nieuwe beleid laat ingaan, is nog niet duidelijk. Op het moment van schrijven staat het privacybeleid van 13 september 2016 nog op de Telenet-website. Waar Telenet kritiek op kreeg, was punt 7 van het beleid. Telenet hanteerde daarbij voor klanten met een Digicoder als standaardinstelling 'Niveau 3: Persoonlijk'.