Telenet en SBS passen tv-reclame aan op offline aankopen

De Belgische zenders van SBS en kabelaar Telenet zijn begonnen met het aanpassen van reclames op basis van offline aankopen van tv-kijkers. Daarvoor combineert Telenet gegevens van zijn klanten met een database van het bedrijf Bisnode.

Ongeveer 1,3 miljoen Telenet-abonnees die afgelopen maanden keken naar SBS-zenders Vier, Vijf of Zes kregen een gepersonaliseerde reclame te zien, meldt persbureau Belga. Om de reclame te personaliseren gebruikt de kabelaar surfgegevens van klanten en combineert die met data van Bisnode. Dat bedrijf krijgt data van klantenkaarten van grote winkelketens.

Telenet-klanten moeten expliciet toestemming geven en nieuwe voorwaarden accepteren voordat de reclames op maat verschijnen in de reclameblokken. In eerste instantie was dat niet het geval, maar daar heeft de Privacycommissie een stokje voor gestoken.

Ook Medialaan en Proximus doen proeven met gepersonaliseerde reclameblokken. Bij Telenet gaat het vooralsnog om één reclame per blok. Gebruikers kunnen die doorspoelen, maar dat heeft geen zin. "Want als zo'n spotje doorgespoeld wordt, herprogrammeren we het gewoon en krijg je het tijdens het volgende reclameblok te zien", aldus een woordvoerder van SBS Belgium.