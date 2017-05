Door Arnoud Wokke, vrijdag 12 mei 2017 08:52, 37 reacties • Feedback

Submitter: Homme

De Belgische premier Charles Michel wil volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws een voorstel doen voor een biometrische identiteitskaart met oogscan en vingerafdruk. Michel wil die biometrische gegevens alleen gebruiken voor identificatie.

HLN noemt het mogelijke voorstel van Michel een afgezwakte versie van een eerder voorstel van een Belgische minister om vingerafdrukken van alle Belgen te bewaren in een centrale databank ten behoeve van opsporing. Michel zou zijn nieuwe voorstel zondag willen doen in de zogenoemde superministerraad.

Er zijn nog weinig details over wat de Belgische premier precies wil invoeren, maar het zou gaan om een biometrische identiteitskaart waarvan de vingerafdruk en oogscan niet in een centrale databank zijn opgeslagen. Hoe Michel de gegevens wil gebruiken voor identificatie, is vooralsnog onbekend. De krant is summier over het voorstel van de premier.

De vingerafdruk is nu al verplicht bij het aanvragen van een Belgisch paspoort. Die verplichting is er sinds enige jaren. De oogscan is nieuw. Vermoedelijk gaat het om een irisscan, zoals die onder meer op sommige vliegvelden in gebruik is voor identificatie.