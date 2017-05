Door Arnoud Wokke, vrijdag 12 mei 2017 08:01, 14 reacties • Feedback

Submitter: Mathijs1

De Amerikaanse president Donald Trump wil de digitale veiligheid van overheidsinstanties verbeteren door overheidsorganisaties te verplichten gebruik te maken van een framework van standaarden. Het decreet kan rekenen op steun van experts.

Door het decreet moeten onder meer overheidsorganisaties maar ook energienetwerken in de toekomst beter beveiligd zijn tegen digitale aanvallen, claimt Trump in het decreet. Trump legt veel nadruk op een framework van de National Institute of Standards and Technology voor het inschatten van risico's.

Het beleid in het decreet is een voortzetting van het beleid van de vorige president Barack Obama, die al met bedrijven overlegde over het vrijwillig implementeren van het framework. Met de nieuwe regels gaan overheden nu zelf de risico's ook op die manier inschatten, schrijft persbureau Reuters.

Voordat Trump het decreet tekende, heeft zijn regering overlegd met experts op het gebied van digitale veiligheid, iets wat ervoor zorgde dat de Amerikaanse president later zijn handtekening zette dan eerst de bedoeling was.