Er zijn in BelgiŽ nog 1,6 miljoen ongeregistreerde prepaidkaarten. Dat zegt toezichthouder Bipt. Providers zullen op 7 juni ongeregistreerde simkaarten deactiveren, waardoor gebruikers niet meer kunnen bellen en sms'en. De registratie is een maatregel tegen terrorisme.

In totaal zijn er twee miljoen simkaarten al wel geregistreerd, zegt Bipt volgens HLN.be. Als de registratie in dit tempo doorgaat, zullen 1,2 miljoen simkaarten vanaf 7 juni niet meer werken. De krant schrijft bovendien dat sommige providers al eerder beginnen met het deactiveren van die simkaarten. Veel daarvan zijn vermoedelijk niet meer in gebruik, waardoor de maatregel minder mensen treft dan nu lijkt.

De Belgische regering redeneerde dat veel criminelen en terroristen gebruik maken van anonieme prepaid-simkaarten en heeft het anoniem gebruik van prepaid-simkaarten verboden. Bij de aankoop van een nieuwe kaart moeten klanten zich al registreren met bijvoorbeeld een paspoort. Voor huidige gebruikers is een systeem opgetuigd om een al gekochte simkaart te registreren.

De overheid heeft een website online gezet waarop gebruikers de links kunnen vinden naar de registratiepagina's per provider. Dat moet meer mensen ertoe bewegen in de laatste weken hun anonieme simkaart te registeren. Er is in Nederland ook een plan om anonieme simkaarten te verbieden.