Door Arnoud Wokke, woensdag 24 mei 2017 17:53

Een onbekend aantal Belgische alarminstallaties en andere smarthome-apparatuur zal over twee weken niet meer werken. Daarvoor waarschuwt een parlementslid. In de installaties zitten vaak prepaid-simkaarten en als de eigenaren zich niet registeren, sluiten providers die af.

Daardoor kunnen de alarminstallaties eigenaren niet langer inseinen via het mobiele netwerk, zegt de Gentse fractievoorzitter van partij CD&V Veli Yüksel. Hij heeft geen cijfers om hoeveel installaties het gaat. Het parlementslid noemt een oplossing voor het probleem noodzakelijk, omdat de sms'jes over de naderende afsluiting niet bij de eigenaren terecht komen, schrijft de Vlaamse krant Het Nieuwsblad.

Wie een anonieme prepaidkaart in een alarminstallatie heeft zitten, kan het beste contact opnemen met de installateur, raadt provider Telenet, moederbedrijf van Base, aan. Inmiddels hebben 2,4 miljoen van de 3,7 miljoen eigenaren van prepaidkaarten zich gemeld. Er kwamen er afgelopen twee weken 275.000 registraties bij.

De Belgische regering redeneerde dat veel criminelen en terroristen gebruik maken van anonieme prepaid-simkaarten en heeft het anoniem gebruik van prepaid-simkaarten verboden. Bij de aankoop van een nieuwe kaart moeten klanten zich al registreren met bijvoorbeeld een paspoort. Voor huidige gebruikers is een systeem opgetuigd om een al gekochte simkaart te registreren.

De overheid heeft een website online gezet waarop gebruikers de links kunnen vinden naar de registratiepagina's per provider. Dat moet meer mensen ertoe bewegen in de laatste weken hun anonieme simkaart te registeren. Er is in Nederland ook een plan om anonieme simkaarten te verbieden.