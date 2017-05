Door Arnoud Wokke, woensdag 24 mei 2017 18:20, 4 reacties • Feedback

Apple heeft een vergunning aangevraagd voor het testen van 5g-technieken op twee locaties in de buurt van zijn hoofdkantoor. Het gaat om toepassingen van 5g in de 28GHz- en 39GHz-band, iets dat ook wel mmWave heet.

Apple heeft toestemming gevraagd aan de Amerikaanse frequentiebeheerder FCC om te mogen testen in de Californische plaatsen Milpitas en Cupertino, plaatsen die hemelsbreed nog geen twintig kilometer van elkaar liggen. Het hoofdkantoor van Apple staat in Cupertino, merkt BusinessInsider op.

Het gaat om stations en ontvangers die signalen uitwisselen op 28GHz en 39GHz en Apple merkt op dat het gaat om technieken die in de toekomst in 5g zullen zitten. Vermoedelijk wil de fabrikant uitproberen hoe het antennes kan maken voor bijvoorbeeld iPhones die het best werken met deze technieken.

De mmWave-toepassingen van 5g zijn gericht op hoge frequenties, die veel hogere snelheden mogelijk maken dan nu met 4g mogelijk is. De hoge frequentie zorgt er wel voor dat de toepassingen niet geschikt zijn voor netwerken die bijvoorbeeld door muren heen moeten.

De FCC publiceerde de aanvraag dinsdag en heeft nog geen beslissing genomen over of Apple 5g mag testen op 28GHz en 39GHz.

