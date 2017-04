Door Arnoud Wokke, maandag 17 april 2017 12:07, 6 reacties • Feedback

De Britse Swansea University wil binnen een jaar een test kunnen doen met verband dat via sensors in de gaten houdt hoe de wond onder het verband geneest en die informatie doorstuurt via een 5g-netwerk. Dat moet onnodig verwisselen van verband verminderen.

Het verband moet bovendien verbinding maken met een telefoon om gegevens door te sturen over de lichamelijke gesteldheid en activiteit van een patiënt, zegt een professor van de Swansea University tegen de BBC.

Er moet nog veel gebeuren voor de test kan plaatsvinden. Wetenschappers moeten de benodigde kleine sensors nog verder ontwikkelen en de kosten voor de productie omlaag krijgen via bijvoorbeeld het kunnen 3d-printen van de onderdelen. Bovendien moet de stad Swansea de zogenoemde 5G Hub op tijd online krijgen.

Via 5g is communicatie met een lagere latency mogelijk dan via 4g, hoewel de technologie voor het slimme verband niet noodzakelijk lijkt. Een bluetooth-verbinding met de telefoon die de data doorstuurt zou volstaan, hoewel het verband ook een eigen 2g-verbinding of connectie met een low-powernetwerk zou kunnen hebben.