Door Arnoud Wokke, donderdag 13 april 2017 08:00

Apple werkt volgens de Amerikaanse tv-zender CNBC met experts aan een manier om bloedsuikerwaarden door de huid heen te meten met een optische sensor. Tot nu toe vereisen meetmethodes voor bloedsuikers het prikken in de huid.

De sensor voor het meten van glucosewaardes in het bloed is nog niet ver genoeg ontwikkeld om snel in de Apple Watch te verschijnen, maar het Amerikaanse bedrijf doet al wel experimenten buiten het hoofdkantoor om de haalbaarheid in kaart te brengen en huurt consultants in om te kijken welke toestemming er nodig is van overheidsinstanties, meldt CNBC.

Dat wijst erop dat het Apple nog niet is gelukt om de sensor betrouwbaar genoeg te laten werken om nu al in een horloge te zetten, maar de fabrikant ziet genoeg heil in het project om ermee door te gaan. Engineers uit de biomedische industrie werken in een kantoorpand in Palo Alto, geïsoleerd van de rest van Apple, aan het geheime project, meldt de tv-zender.

Een glucosemeter die optisch kan werken zou patiënten met diabetes kunnen helpen, omdat het meten van de glucosewaarden de hele dag door kan gebeuren en zonder te prikken. Het is niet voor het eerst dat de Apple Watch in verband wordt gebracht met medische toepassingen. Eerder kwam het gerucht naar voren dat het hardwarebedrijf een bloeddrukmeter had geschrapt voor gebruik in het horloge.

Tot nu toe richt Apple zijn horloge op sport en fitness. In de laatste versie, Series 2, voegde het Amerikaanse bedrijf onder meer waterdichtheid en gps toe aan het horloge, om zo beter gegevens te kunnen bijhouden tijdens allerlei soorten sporten.