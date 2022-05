'SEC-documenten duiden op mogelijke bloedsuikerspiegelmeter in Apple Watch'

De Apple Watch krijgt in de toekomst mogelijk een bloedsuikerspiegelmeter. Ook de bloeddruk en het alcoholniveau van gebruikers kan mogelijk worden bijgehouden via sensoren die het bedrijf Rockley Photonics de komende jaren voor Apple gaat maken.

Het Britse gezondheidstechnologiebedrijf Rockley Photonics heeft in recent ontdekte documenten aan de Amerikaanse SEC gezegd dat het veel samenwerkt met Apple. Apple zou de afgelopen twee jaar de grootste klant van Rockley zijn geweest, en de bedrijven zouden een samenwerking zijn aangegaan om in de komende jaren producten te ontwikkelen.

Concrete details over de deal zijn nog niet bekend. Rockley zou binnenkort de beurs op willen gaan, waarvoor het documenten bij de beurswaakhond moest inleveren. The Daily Telegraph ontdekte de documenten die bij de SEC waren ingeleverd. In die documenten staat dat Rockley de afgelopen twee jaar nagenoeg afhankelijk was van twee bedrijven, waarvan Apple er een was.

Rockley Photonics is een startup die zich richt op het maken van sensoren voor de gezondheidszorg. Met die sensoren kan het bedrijf onder andere bloedglucose- en alcoholniveaus meten via infrarode lichtstralen. Ook zou op die manier de bloeddruk kunnen worden gemeten. Het bedrijf verwacht dat er volgend jaar consumentenproducten worden verkocht met de verbeterde sensoren.

De krant speculeert dat de producten waarschijnlijk in een Apple-product verschijnen. Daarbij wordt de Apple Watch niet expliciet genoemd, maar dat lijkt wel de meest logische kandidaat. Apple zet de smartwatch al jaren in de markt als een gezondheidswearable, en er gaan al langer geruchten rond dat een aankomende smartwatch bloedsuikerwaarde kan meten.