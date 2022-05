Oprichters Ultimate Guitar nemen audiosoftware Audacity over

Audiobewerkingssoftware Audacity is overgenomen door Muse Group, het bedrijf achter Ultimate Guitar. Er is nog veel onduidelijk over de overname, bijvoorbeeld wat het bedrijf voor Audacity heeft betaald en wat het van plan is met de software.

Muse Group begon als Ultimate Guitar, een bedrijf dat guitartabs publiceert. In 2017 nam dit bedrijf MuseScore over. Sinds vorige week gaat het bedrijf Ultimate Guitar echter als Muse Group door het leven. De overname van Audacity staat op de website, maar zowel Muse Group als Audacity hebben geen persbericht uitgebracht of zelfs maar een blogpost geschreven. Het is daarom niet bekend wat Muse Group voor het populaire audiobewerkingsprogramma betaalt.

De hoofdontwerper van MuseScore, Martin Keary, heeft een video gemaakt waarin hij spreekt over de overname. Daarin geeft hij een paar hints over wat het bedrijf van plan is met de app. Muse Group wil beginnen met het aannemen van meerdere senior-ontwikkelaars, en daarnaast gesprekken voeren met gebruikers over de vraag wat zij van de app verwachten.

Ook geeft Keary al meerdere concrete plannen. Audacity krijgt verschillende nieuwe UX-aanpassingen, en 'nondestructive stackable effects'. Ook willen de makers in de toekomst meer opties aanbieden voor het bouwen van driedimensionale weergaves van audio. De ontwikkelaars zeggen dat er in de toekomst meer publiek wordt ontwikkeld, maar wat dat in de praktijk inhoudt is niet duidelijk. Audacity is al open source beschikbaar.