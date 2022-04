Audacity gaat tekst privacybeleid wijzigen na kritiek op verzamelen van data

Audacity gaat de tekst in zijn privacybeleid over het verzamelen en delen van data opnieuw aanpassen. Het bedrijf achter de audiobewerkingssoftware kreeg eerder deze maand veel kritiek van gebruikers door bekend te maken gebruikersdata te gaan verzamelen.

Audacity-eigenaar Muse Group wil data van gebruikers gaan verzamelen en sindsdien maken gebruikers zich zorgen over wat er met deze data gaat gebeuren. Daarom probeert het bedrijf in een reactie op GitHub deze zorgen weg te nemen bij gebruikers door te specificeren welke data het bedrijf precies verzamelt.

Volgens Muse Group verzamelen ze ip-adressen, systeeminformatie en welk besturingssysteem de gebruiker heeft. In de reactie benadrukt het bedrijf dat de data niet wordt gedeeld met derde partijen. Volgens het bedrijf worden ip-adressen van gebruikers na 24 uur opgeslagen onder een pseudoniem en zijn ze niet te herleiden. Muse Group schrijft de ip-adressen nodig te hebben voor automatische updates en het versturen van foutrapportages.

Bij de wijziging in het privacybeleid begin juli werd niet gespecificeerd wat er precies aan data werd verzameld. Het bedrijf meldde alleen dat het ging om 'data die nodig is voor opsporing, vervolging en eventuele verzoeken van autoriteiten'. Het was de tweede keer dat er veel ophef ontstond, want eerder maakte Audacity bekend telemetrie te willen verzamelen.

Audacity werd in mei dit jaar overgenomen door Muse Group. Dit bedrijf is voornamelijk bekend van Ultimate Guitar.